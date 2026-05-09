Matthäus schwärmt von Urbig: "Hoffe Nagelsmann schaut zu"

Moritz Pleßmann 09.05.2026 • 20:16 Uhr Jonas Urbig überzeugt in der ersten Hälfte gegen den VfL Wolfsburg auf ganzer Linie. Lothar Matthäus ist begeistert - und bringt ihn als dritten WM-Keeper ins Spiel.

Dass es beim 1:0-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg im Bundesliga-Topspiel zur Pause torlos 0:0 stand, lag vor allem an einem: FCB-Keeper Jonas Urbig.

Der Ersatz von Manuel Neuer überzeugte wiederholt und hielt mit tollen Paraden die Null. Sky-Experte Lothar Matthäus schwärmte in der Halbzeitanalyse vom 22-Jährigen: „Er spielt ja nicht häufig. Aber heute macht er ein Riesen-Spiel.“

Der Weltmeister von 1990 legte noch einmal nach und brachte auch einen möglichen WM-Kaderplatz im DFB-Team ins Gespräch: „Urbig macht ein Weltklasse-Spiel. Ich hoffe, Julian Nagelsmann schaut zu. Ein dritter Torhüter wird ja noch gesucht. Vor allem ist er noch ein Junger, der die nächsten Turniere als Nummer 1 oder 2 spielen könnte“, erklärte der 65-Jährige.

Nach der Partie bekräftigte Matthäus sein Urteil über den jungen Keeper. „In der ersten Hälfte muss Wolfsburg eigentlich in Führung gehen. Vier, fünf ganz klare Chancen. Urbig hat heute weltklasse gehalten.“

FC Bayern: Bärenstarke Urbig-Statistiken

Die Zahlen bestätigen den Eindruck: Insgesamt 15 Torschüsse flogen auf Urbigs Kasten, Wolfsburg hatte bereits zur Pause einen xG-Wert von 3,37. Nur dank Urbig blieb es beim 0:0.

Die Bayern selbst gaben fünf Torschüsse ab, ihr xG-Wert lag bei 1,03. Ein Großteil dessen machte der Elfmeter von Harry Kane aus. Diesen verschoss der Engländer allerdings – es war beim 25. Versuch sein erster Fehlschuss in der Bundesliga.