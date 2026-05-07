BVB: Bestätigt! Sebastian Kehls Vertrag aufgelöst

Manfred Sedlbauer 07.05.2026 • 21:31 Uhr Sebastian Kehl und der BVB einigen sich nach SPORT1-Informationen auf eine Vertragsauflösung. Der frühere Sportdirektor ist damit frei für ein neues Engagement – zuvor soll er aber noch gebührend verabschiedet werden.

Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit seinem früheren Kapitän und langjährigen Sportdirektor Sebastian Kehl auf eine Auflösung des bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrags geeinigt. SPORT1 kann entsprechende Berichte von Ruhr Nachrichten und Bild bestätigen.

Demnach erhält der 46-Jährige, der am 22. März freigestellt worden war, eine Abfindung in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Am Freitag wird Kehl dann offiziell verabschiedet.

Kehl-Zukunft: Gerüchte um Tottenham

Kehl ist damit frei für ein neues Engagement. Zuletzt wurde der Ex-Nationalspieler mit Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht.

Kehl, der als Sportdirektor nur einen Tag nach seiner Entlassung durch Ole Book ersetzt worden war, wird im letzten Heimspiel des BVB in dieser Saison gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr) offiziell verabschiedet werden.