Ex-BVB-Boss: Neue Gerüchte bei Kehl

Christopher Mallmann , Manfred Sedlbauer 22.04.2026 • 18:16 Uhr Um Sebastian Kehls Zukunft ranken sich viele Gerüchte. SPORT1 ordnet die jüngsten Berichte ein.

Wie steht es um die Zukunft von Sebastian Kehl? Nach seinem überraschenden Aus bei Borussia Dortmund machen Gerüchte die Runde, wonach England-Klub Tottenham Hotspur sich intensiv um die Dienste des 46-Jährigen bemühen soll. Das berichten Bild und Sky am Mittwochnachmittag.

Wie SPORT1 weiß, hält sich Kehl aktuell alle Möglichkeiten offen – so auch den Weg ins Ausland. Offen ist dabei aber, wann der frühere Sportdirektor des BVB wieder ins Geschäft einsteigen will – ob im Sommer oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Nach SPORT1-Informationen führt die heißeste Spur zum Hamburger SV, wo er bei den Verantwortlichen hoch im Kurs steht und die Nachfolge des ehemaligen Sportvorstands Stefan Kuntz antreten könnte. Kehl soll sowohl von der Aufgabe als auch von der Stadt durchaus angetan sein. Konkrete Bewegungen in den Norden gibt es aber noch nicht.

Kehls Aus beim BVB

Der ehemalige BVB-Profi hatte die Schwarz-Gelben im März überraschend verlassen. Der Posten des Sportdirektors wurde anschließend mit Ole Book neu besetzt.

Vor seinem Engagement als Sportdirektor hatte Kehl als Leiter Lizenzbereich beim BVB gearbeitet. Bis 2015 hatte er selbst das Trikot der Dortmunder getragen.

Bei Tottenham würde Kehl auf eine Mammutaufgabe stoßen. Der Klub aus der Premier League ist akut abstiegsgefährdet, steht fünf Spieltage vor Schluss auf dem 18. Tabellenplatz.