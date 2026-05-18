Union vor Deal mit Sensationstrainer?

SID 18.05.2026 • 07:00 Uhr Mauro Lustrinelli vom schweizer Sensationsmeister FC Thun gilt als Wunschcoach bei Union Berlin, die Gespräche sollen schon weit fortgeschritten sein.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat seinen Wunschtrainer offenbar gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wollen die Köpenicker den Schweizer Meistercoach Mauro Lustrinelli vom Sensationsklub FC Thun in die Hauptstadt holen.

Die Gespräche mit dem 50-Jährigen seien bereits „weit fortgeschritten“, heißt es etwa im kicker und bei Sky. Laut Bild sei Union im Poker um den Trainer „in der Pole Position“.

Allerdings werde Lustrinelli nach dem sensationellen Coup mit Aufsteiger Thun auch von Klubs aus Italien umworben. Außerdem steht er beim Schweizer Überraschungsmeister noch bis 2028 unter Vertrag und dürfte damit eine Ablöse kosten.

Lustrinelli arbeitete unter Union-Ikone Urs Fischer

Lustrinelli ist seit 2022 Trainer in Thun. Zuvor war er für die Schweizer U21-Nationalmannschaft tätig. Und: Der frühere Schweizer Nationalspieler arbeitete schon als Co-Trainer unter Union-Legende Urs Fischer in Thun.

Seit Fischers Abschied hat sich kein Coach lange gehalten bei den Berlinern. Nenad Bjelica und Bo Svensson waren keine 200 Tage im Amt, Steffen Baumgart blieb immerhin 15 Monate. Zuletzt beförderte Union Marie-Louise Eta zur ersten Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte. Die 34-Jährige übernimmt nun die Frauen-Mannschaft dort.

Der frühere Stürmer Lustrinelli beschreibt seinen Stil als „offensiv und dynamisch“. Das gilt offenbar auch für seine Karriereplanung: Aus seinem Ziel, „irgendwann in eine Top-5-Liga“ zu kommen, machte er keinen Hehl.