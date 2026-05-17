FC Bayern: Kompany vergisst die Meisterschale!

SID 17.05.2026 • 15:23 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany vergisst die Meisterschale bei der Fahrt zum Empfang im Rathaus. Seine Gattin bringt sie aber noch rechtzeitig nach.

Die Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz in München hätte um ein Haar ohne die Präsentation der Meisterschale stattfinden müssen.

Trainer Vincent Kompany hatte die Trophäe nach der internen Party in der Nacht zum Sonntag mit nach Hause genommen, dann aber vergessen, sie zum Empfang im Rathaus mitzubringen.

FC Bayern: Meisterschale liegt in Kompanys Küche

„Wir waren hier, und dann hat die Meisterschale gefehlt, und dann habe ich mich erinnert, dass sie bei mir zu Hause war, das habe ich total vergessen. Sie lag in der Küche oder so“, berichtete Kompany grinsend.