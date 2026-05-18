FC Bayern: Hainer kontert Banner-Streich mit 1860-Hohn

Julius Schamburg 18.05.2026 • 22:03 Uhr Anhänger vom TSV 1860 München sabotieren die Meisterfeier des FC Bayern. Die Antwort des deutschen Rekordmeisters lässt nicht lange auf sich warten.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, hat gegen 1860 München ausgeteilt – und damit eine Retourkutsche für eine freche Provokation von Fans des Stadtrivalen geliefert.

Am Sonntag, während der Feierlichkeiten über den 35. Meistertitel der Münchner, wurde bekanntlich ein manipuliertes XXL-Logo durch die Menschenmenge am Marienplatz getragen. Auf dem Banner stand jedoch nicht „FC Bayern München„, sondern der beleidigende Schriftzug „FC Bauern Hurensöhne“.

FC Bayern: Hainer teilt gegen 1860 aus

Zudem war auf der großen Blockfahne ein kleiner „1860“-Schriftzug versteckt zu erkennen. Aus der Vogelperspektive war der Streich deutlich sichtbar.

Hainer konterte nun bei der Bild: „Leider können sich unsere Fans nicht revanchieren, denn so schnell wird es bei 1860 keine Meisterschaft zu feiern geben.“