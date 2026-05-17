Auf der eigenen Meisterfeier: Fans des FC Bayern böse reingelegt

Conrad Fröhlich 17.05.2026 • 17:56 Uhr Mitten bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern auf dem Münchner Marienplatz wanderte plötzlich ein großes Banner mit beleidigender Aufschrift über die Menschenmasse.

Bei der Meisterfeier des FC Bayern ist es kurzzeitig zu einem erstaunlichen Vorfall gekommen.

Plötzlich wanderte ein großes Banner über die unter dem Balkon des Münchner Rathauses watenden Fanmassen hinweg. Auf den ersten Blick zeigte es das Wappen des deutschen Rekordmeisters. Doch statt „FC Bayern München“ war es mit „FC Bauern H****söhne“ beschriftet.

Innerhalb der bayerischen Raute prangte dabei klein, aber sichtbar die Aufschrift „1860“ – die Zahl steht gerade in München für den Stadtrivalen des FC Bayern, den TSV 1860 München.

Sowohl der Bayerische Rundfunk als auch der YouTube-Livestream des FC Bayern hatten das Banner kurz im Bild, wechselten dann aber schnell die Szenerie.

Der vom Balkon herabblickende FCB-Stadionsprecher Stephan Lehmann merkte, als er das vermeintliche Bayern-Logo entdeckte, lediglich an: „Könnt ihr mal kurz bitte die Plane da draußen mal kurz einholen, weil ihr seht ja nichts drunter. Macht doch die mal bitte zusammen. Nicht weiterreichen bitte, wir wollen ja, dass alle was sehen hier.“

FC Bayern feiert Meisterschaft

Auf der Meisterschaftsfeier versammelten sich rund 20.000 Zuschauer, um das Team von Trainer Vincent Kompany zu feiern, und hüllten die Münchner Innenstadt in ein rot-weißes Fahnenmeer.