Neuer über Kompany: "Jeder fährt gerne ins Training"

SID 16.05.2026 • 06:16 Uhr Der Bayern-Trainer habe "dafür gesorgt, dass wir wieder zu einer Mannschaft wurden", sagt der Schlussmann.

Für Manuel Neuer hat nicht zuletzt Trainer Vincent Kompany bei der Entscheidung für eine Vertragsverlängerung eine große Rolle gespielt. „Mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam ist alles drin! Wir haben unter Vincent Kompany bisher immer Schritte nach vorne gemacht – und das wollen wir fortsetzen“, sagte der Münchner Torhüter in einem Interview auf der Homepage des FC Bayern.

Neuer hatte am Freitag seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2027 verlängert. Kompany habe „dafür gesorgt, dass wir wieder zu einer Mannschaft wurden, dass wir füreinander arbeiten, dass jeder weiß, was auf dem Platz zu tun ist – defensiv wie offensiv“, sagte der 40-Jährige.

Neuer will nochmal die Champions League gewinnen

Dank Kompany sei die Stimmung bestens. „Wir haben den richtigen Spirit im Team. Jeder fährt gerne ins Training, wir haben immer ein sicheres und gutes Gefühl auf dem Platz und oft genug gesehen, dass wir jede Mannschaft schlagen können“, sagte er.