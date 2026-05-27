Abschied offiziell! Jetzt meldet sich Alexander Nübel zu Wort

Nationaltorhüter Alexander Nübel hat sich nach drei Jahren mit emotionalen Worten vom VfB Stuttgart verabschiedet. „Es war in jeglicher Hinsicht eine sensationelle Zeit. Meine Familie und ich hatten drei wundervolle Jahre in Stuttgart, und ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt“, teilte der 29-Jährige auf der Vereinsseite mit.
Abschied offiziell: Jetzt spricht Nübel
Mannschaft und Fans hätten ihm sehr viel Respekt und Wertschätzung entgegengebracht, wofür er „sehr dankbar“ sei.
Nübels Leihe bei den Schwaben endet am Saisonende. Der Keeper kehrt zunächst zum FC Bayern zurück. Die Münchner planen jedoch nicht mit Nübel trotz dessen Vertrags bis 2030. Nübels Zukunft ist deshalb völlig offen.
VfB-Boss schwärmt von Nübel – Nachfolger steht parat
Manchester City und Juventus Turin sollen interessiert sein. Die Bayern würden den dreimaligen Nationaltorhüter, der im Jahr rund elf Millionen Euro verdienen soll, gerne im Sommer verkaufen. Von einer Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro ist die Rede. In München sind kommende Saison Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich gesetzt.
Der VfB kann das Gesamtpaket für Nübel trotz der Qualifikation für die Champions League finanziell nicht stemmen. Dennis Seimen soll im Team von Trainer Sebastian Hoeneß die neue Nummer eins werden. Der 20-Jährige kehrt vom SC Paderborn zurück.
Sportvorstand Fabian Wohlgemuth unterstrich aber noch einmal die große Wertschätzung für Nübel. Dieser habe „Maßstäbe gesetzt. Auf Alex war jederzeit Verlass, die positive Entwicklung des VfB mit der dritten Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb in Folge ist untrennbar mit ihm verbunden. Auch Nübel selbst sprach von „sehr viel Wertschätzung und Respekt“ beim VfB, mit dem er 2025 den DFB-Pokal gewonnen hatte. Dies sei ein „ganz besonderer Moment“ gewesen, so Nübel, „der für immer in Erinnerung bleiben wird“.