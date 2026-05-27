Abschied offiziell! Jetzt meldet sich Alexander Nübel zu Wort

SID 27.05.2026 • 10:56 Uhr Die Zukunft des Nationaltorwarts Alexander Nübel, für den der FC Bayern keine Verwendung hat, ist völlig offen. Es soll erste Interessenten geben.

Nationaltorhüter Alexander Nübel hat sich nach drei Jahren mit emotionalen Worten vom VfB Stuttgart verabschiedet. „Es war in jeglicher Hinsicht eine sensationelle Zeit. Meine Familie und ich hatten drei wundervolle Jahre in Stuttgart, und ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt“, teilte der 29-Jährige auf der Vereinsseite mit.

Mannschaft und Fans hätten ihm sehr viel Respekt und Wertschätzung entgegengebracht, wofür er „sehr dankbar“ sei.

Nübels Leihe bei den Schwaben endet am Saisonende. Der Keeper kehrt zunächst zum FC Bayern zurück. Die Münchner planen jedoch nicht mit Nübel trotz dessen Vertrags bis 2030. Nübels Zukunft ist deshalb völlig offen.

VfB-Boss schwärmt von Nübel – Nachfolger steht parat

Manchester City und Juventus Turin sollen interessiert sein. Die Bayern würden den dreimaligen Nationaltorhüter, der im Jahr rund elf Millionen Euro verdienen soll, gerne im Sommer verkaufen. Von einer Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro ist die Rede. In München sind kommende Saison Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich gesetzt.

Der VfB kann das Gesamtpaket für Nübel trotz der Qualifikation für die Champions League finanziell nicht stemmen. Dennis Seimen soll im Team von Trainer Sebastian Hoeneß die neue Nummer eins werden. Der 20-Jährige kehrt vom SC Paderborn zurück.