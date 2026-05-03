Schmidt? Heidenheim-Boss skeptisch

SID 03.05.2026 • 12:47 Uhr Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald hält es für schwierig, Trainer Frank Schmidt von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.

Holger Sanwald, Vorstandschef des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim, ist skeptisch, dass Trainer-Urgestein Frank Schmidt seinen Vertrag über 2027 hinaus noch einmal verlängern wird.

„Mein Gefühl sagt mir, es wird eher schwierig werden, ihn von der Verlängerung zu überzeugen“, sagte Sanwald am Sonntag im SPORT1 Doppelpass.

Schmidt hatte zuletzt angedeutet, dass die kommende Saison „mutmaßlich“ seine letzte in Heidenheim sein könnte. Sein Vertrag läuft 2027 aus. Den wird der 52-Jährige aber erfüllen, auch im Falle eines Abstiegs.

Schmidt? „Man kann nicht mehr tun“

„Er hat das Wort ‚mutmaßlich‘ gesagt, und solange er mutmaßlich sagt, werden wir nicht aufgeben, ihn zu überreden“, betonte Sanwald und ergänzte: „Letztendlich kann er entscheiden für das, was er für unseren Verein geleistet hat. Man kann einfach nicht mehr tun.“