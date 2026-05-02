Schweinsteiger lobt sympathischen Kompany: „Fantastisch“

SID 02.05.2026 • 05:55 Uhr Der Weltmeister von 2014 ist voll des Lobes über den Trainer seines ehemaligen Vereins.

Fußballidol Bastian Schweinsteiger hat Trainer Vincent Kompany und dessen Auftreten bei Bayern München deutlich gelobt. „Ich finde, dass er es fantastisch macht, wie er nicht nur mit der Mannschaft umgeht und mit ihr spricht, sondern auch, wie er es in die Öffentlichkeit bringt“, sagte der Weltmeister von 2014, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada erneut als ARD-Experte im Einsatz sein wird, im Gespräch mit dem SID.

Dass Kompany beim Rekordmeister mit seiner ruhigen und authentisch-sympathischen Art gut ankommt, wundert Schweinsteiger nicht. Er habe den Belgier genau so „auch persönlich kennengelernt, wenn wir aufeinandergetroffen sind oder uns mal abseits des Platzes gesehen haben“, sagte Schweinsteiger.

Bei den Bayern galt er 2013 als Schlüsselspieler beim Gewinn des Triples und gewann mit den Münchnern achtmal die deutsche Meisterschaft. „Natürlich“ benötige auch Kompany weiterhin Erfolg, sagte Schweinsteiger: „Wenn du den nicht hast, dann ist es schwierig.“