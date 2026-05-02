Fußballidol Bastian Schweinsteiger hat Trainer Vincent Kompany und dessen Auftreten bei Bayern München deutlich gelobt. „Ich finde, dass er es fantastisch macht, wie er nicht nur mit der Mannschaft umgeht und mit ihr spricht, sondern auch, wie er es in die Öffentlichkeit bringt“, sagte der Weltmeister von 2014, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada erneut als ARD-Experte im Einsatz sein wird, im Gespräch mit dem SID.
Schweinsteiger lobt sympathischen Kompany: „Fantastisch“
Dass Kompany beim Rekordmeister mit seiner ruhigen und authentisch-sympathischen Art gut ankommt, wundert Schweinsteiger nicht. Er habe den Belgier genau so „auch persönlich kennengelernt, wenn wir aufeinandergetroffen sind oder uns mal abseits des Platzes gesehen haben“, sagte Schweinsteiger.
Bei den Bayern galt er 2013 als Schlüsselspieler beim Gewinn des Triples und gewann mit den Münchnern achtmal die deutsche Meisterschaft. „Natürlich“ benötige auch Kompany weiterhin Erfolg, sagte Schweinsteiger: „Wenn du den nicht hast, dann ist es schwierig.“
Aktuell sieht es in der Hinsicht gut aus: In seiner ersten Saison führte Kompany die Bayern vergangenes Jahr zur Meisterschaft und auch in dieser Spielzeit ist der Titel in der Bundesliga längst offiziell. Im DFB-Pokal kämpft der Rekordsieger im Finale gegen den VfB Stuttgart um den ersten Triumph seit 2020 (30. Mai). In der Champions League steht im Halbfinal-Rückspiel eine große Aufgabe gegen Paris Saint-Germain kommenden Mittwoch bevor (21.00 Uhr/DAZN). Das spektakuläre Hinspiel hatten die Münchner 4:5 verloren.