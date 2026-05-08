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Sebastian Kehl und Trio um Niklas Süle beim BVB emotional verabschiedet

Kehl emotional verabschiedet

Emotionale Momente bei Borussia Dortmund. Vor dem Spiel gegen Frankfurt werden langjährige Säulen des Vereins verabschiedet und von den Fans gebührend gefeiert.
Nach über zwei Jahrzehnten beim BVB endet die Ära Kehl. Es ist ein Ende, das sich angedeutet hatte.
Julius Schamburg
Emotionale Momente bei Borussia Dortmund. Vor dem Spiel gegen Frankfurt werden langjährige Säulen des Vereins verabschiedet und von den Fans gebührend gefeiert.

Der ehemalige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und das Trio um Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan sind vor dem Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (LIVETICKER) emotional verabschiedet worden.

Zunächst wurde Kehl verabschiedet. Er bekam einen gelben Blumenstrauß und eine „B-Skulptur“ mit seinem Namen darauf überreicht. Anschließend ging es für Kehl, begleitet von lauten Fangesängen, in Richtung der Dortmunder Südtribüne.

Dortmund bedankt sich bei Kehl

Kehl war sichtlich gerührt und formte mit seinen Händen ein Herz, in Richtung der Gelben Wand. Auf den Stadionbanden wurde ein Schriftzug mit der Aufschrift „Danke für mehr als 20 Jahre in Schwarzgelb!“ eingeblendet. Stadionsprecher Norbert Dickel bezeichnete den 46-Jährigen als „echten Borussen“.

Am 22. März hatte der BVB die „einvernehmliche“ Trennung von Kehl bekanntgegeben. Seit 2018 war Kehl vier Jahre Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, in dieser Zeit gelang Dortmund der DFB-Pokalsieg 2021. Im Sommer 2022 übernahm der ehemalige BVB-Profi den Posten des Sportdirektors, 2024 erreichten die Schwarz-Gelben das Finale der Champions League.

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Circa 24 Stunden nach der Trennung von Kehl wurde Nils-Ole Book als neuer Sportdirektor vorgestellt. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

BVB: Auch Süle, Brandt und Özcan verabschiedet

„Ich fand es gerade ziemlich mitnehmend, als wir Sebastian in dieser Form verabschiedet haben. Was die Fans für ein Gespür haben, ich glaube, das ist Borussia Dortmund“, sagte Geschäftsführer Carsten Cramer bei Sky.

Nach Kehls Abschied wurden am Freitagabend auch Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan gebührend verabschiedet. Die Verträge der BVB-Profis laufen im Sommer aus und werden nicht verlängert. Die Spieler bekamen ebenfalls jeweils einen Blumenstrauß und ein „B“ mit ihrem Namen darauf.

Süle wird seine Karriere nach der Saison beenden. Für Brandt und Özcan steht wohl eine neue sportliche Herausforderung bevor.

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