So kann Heidenheim das Wunder gelingen

Conrad Fröhlich 10.05.2026 • 09:45 Uhr Kommt es am letzten Spieltag zu einem Herzschlagfinale? Während sich Köln und Bremen bereits über die Ziellinie retteten, geht es für die drei Kellerkinder noch um alles.

In Köln und Bremen dürfte der Jubel am Samstagabend groß gewesen sein. Der FC Bayern rettete ein 1:0 beim VfL Wolfsburg über die Zeit und leistete damit Schützenhilfe. Da weder der FC St. Pauli noch der VfL gewannen, ist die Konkurrenz am rettenden Ufer enteilt und kann bereits einen Spieltag vor Saisonschluss den Klassenerhalt bejubeln.

Am entscheidenden 34. Spieltag wird im Tabellenkeller also nur noch um den Relegationsplatz gespielt. Der 1. FC Heidenheim (auf Platz 18 mit 23 Punkten und einer Tordifferenz von -31), St. Pauli (auf Platz 17 mit 26 Punkten und einer Tordifferenz von -29) und der VfL Wolfsburg (auf Platz 16 mit 26 Punkten und einer Tordifferenz von -26) kämpfen um Rang 16.

So rettet sich der Heidenheim

Der FCH hat als Tabellenletzter die schlechtesten Karten, aber immerhin eine Partie mehr in der Hinterhand als die Konkurrenz. Am Sonntag ist das Team von Trainer Frank Schmidt in Köln gefordert (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) – gegen die Mannschaft, die den rechnerisch sicheren Klassenerhalt am Samstagabend bereits auf der Couch feiern durfte. Ein Vorteil für Heidenheim?

Gewinnt der FCH beim Effzeh, ist das Herzschlagfinale am letzten Spieltag perfekt. Dann würden alle drei Teams mit 26 Punkten ins Rennen gehen. Verliert Heidenheim am Sonntag, ist der Abstieg besiegelt. Holt der FCH in Köln nur ein Remis, ist ein Sieg am letzten Spieltag Pflicht – außerdem muss die Konkurrenz mitspielen und da wird es kompliziert.

Da Wolfsburg und St. Pauli direkt aufeinandertreffen, hilft der Schmidt-Elf in dieser Partie nur ein Unentschieden weiter, weil nach der Punktanzahl das Torverhältnis entscheidend ist. Zudem müsste Heidenheim die Mainzer zu Hause mit mindestens fünf Toren Vorsprung schlagen, um das Wolfsburger Torverhältnis auszugleichen, aber mit einem Tor mehr an den Wölfen vorbeizuziehen.

Wolfsburg hat aktuell die meisten Tore erzielt (42) – vor Heidenheim (38) und St. Pauli (28).

Direktes Duell entscheidend

Gewinnt Heidenheim die letzten beiden Spiele, ist am letzten Spieltag bei einem Sieg von St. Pauli das Torverhältnis entscheidend. Hier haben die Hamburger aktuell die besseren Karten (+2).

Den Taschenrechner brauchen die beiden Teams aus dem Norden nicht. Im direkten Duell hilft St. Pauli nur ein Sieg, um eine Chance auf Platz 16 zu haben.

Sollte Heidenheim nicht beide Spiele gewinnen, würden die Wölfe bei einem Remis ob des besseren Torverhältnisses in die Relegation gehen. Der Sieger des Kellerkrimis hat Platz 16 sicher – sofern Heidenheim nicht beide Spiel hoch gewinnt.