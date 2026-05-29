So sieht der Sommerfahrplan des FC Bayern aus

Niklas Trettin 29.05.2026 • 10:08 Uhr Die Saison des FC Bayern ist gerade erst vorbei, da wirft die neue Spielzeit bereits ihre Schatten voraus. Die Münchner haben den Trainingsauftakt angesetzt.

Das erfolgreiche Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:0) ist nur wenige Tage her, da laufen beim FC Bayern die Planungen für die neue Spielzeit schon wieder auf Hochtouren. Die Münchner haben ihren Fahrplan für den Sommer veröffentlicht.

Auffällig: Der Trainingsauftakt ist auf den 20. Juli angesetzt – also einen Tag nach dem Endspiel bei der Weltmeisterschaft. Zum Auftakt stehen zunächst die obligatorischen Leistungstests sowie medizinische Checks an.

Wegen der zahlreichen Nationalspieler, die zuvor noch bei der WM im Einsatz sind, wird Trainer Vincent Kompany allerdings zunächst nur mit einem reduzierten Aufgebot arbeiten können. Das gilt auch für die ersten Testspiele der Sommervorbereitung.

Dann absolvieren die Bayern ihre Testspiele

Am 25. Juli steht ein Match beim SV Wehen Wiesbaden an. Anschließend reist der deutsche Rekordmeister vom 27. bis 30. Juli ins Trainingslager an den Tegernsee. Neben mehreren öffentlichen Trainingseinheiten ist dort für den 30. Juli auch ein Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern geplant.

Anfang August geht die Reise nach Asien. Zwischen dem 1. und 8. August halten sich die Bayern in Südkorea und Hongkong auf. Dabei trifft der Klub am 4. August auf Jeju SK FC und drei Tage später in Hongkong auf Aston Villa. Zurück in Deutschland folgt am 15. August ein weiteres Vorbereitungsspiel in der Allianz Arena gegen RB Leipzig.