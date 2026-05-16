St. Pauli: Blessin lässt Zukunft offen

SID 16.05.2026 • 18:43 Uhr Nach dem Abstieg will sich der Trainer zunächst mit Sportchef Andreas Bornemann besprechen. Der Torhüter wird den Verein definitiv verlassen.

Trainer Alexander Blessin hat seinen Verbleib beim FC St. Pauli nach dem Abstieg offengelassen. Ob er bei den Hamburgern bleiben wolle? „Das ist jetzt kein Thema. Bei aller Liebe“, sagte Blessin nach der 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg bei Sky: „Das wird jetzt erst mal verdaut und dann setze ich mich in den nächsten Tagen mit Andreas (Bornemann, Sportchef) zusammen.“

Blessin hatte den Kiezklub nach dem Bundesliga-Aufstieg vor zwei Jahren übernommen. Nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison beendete St. Pauli diese Saison aufgrund der Niederlage gegen Wolfsburg auf dem letzten Platz und muss den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

„Es tut wahnsinnig weh, aber man muss es akzeptieren, wenn man am 34. Spieltag dort steht. Es ist ein bitterer Moment für den Klub, aber es geht trotzdem weiter“, sagte Blessin. Er gehe „jetzt nochmal in eine Phase, wo man genau über diese bestimmten Momente nachdenkt. Ein paar Sachen würde ich sicherlich anders machen. Da muss man sich auch erstmal sortieren.“

Die Partie gegen Wolfsburg sei „sinnbildlich für die gesamte Saison mit vielen Ups und Downs, mit dem fehlenden Momentum“, so Blessin: „Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Es tut mir für die Fans natürlich unheimlich leid, für den Klub und für die Mannschaft. Ich bin da die kleinste Lampe in dem Moment.“

Vasilj verlässt gibt Abschied bekannt

Klarheit herrscht dagegen in der Personalie Nikola Vasilj. Der gegen Wolfsburg einmal mehr überragende Keeper wird St. Pauli verlassen.