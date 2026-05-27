Zukunft von Torschützenkönig offen

SID 27.05.2026 • 11:34 Uhr Der Torschützenkönig der 2. Liga weiß noch nicht, wie es mit ihm ab Sommer weitergeht.

Trotz seiner Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist die Zukunft von Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu offenbar noch nicht geklärt. „Was im Sommer passieren wird, ist noch offen. Ich gehe erstmal in den Urlaub und entspanne mich. Dann wird bestimmt bald eine Entscheidung fallen“, sagte der 23 Jahre alte Angreifer der SpVgg Greuther Fürth nach dem 2:0 (1:0) in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen bei Sky. „Stand jetzt“, fügte er an, „gehe ich nach Frankfurt“.

Die Eintracht hatte zuletzt eine Rückkaufoption aktiviert und Futkeu für rund 1,5 Millionen Euro nach zwei Jahren beim Kleeblatt wieder zurückgeholt. „Noel hat in Fürth eine starke Entwicklung genommen“, hatte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gesagt: „Die regelmäßige Spielpraxis in der 2. Liga hat ihm sichtbar gutgetan – sowohl sportlich als auch persönlich.“