Deniz Undav: "Ich habe eine Deadline für mich gesetzt"

Benjamin Zügner 20.05.2026 • 10:08 Uhr Bleibt Deniz Undav beim VfB Stuttgart? Der Stürmer äußert sich nun erstmals zu seinen zeitlichen Plänen.

DFB-Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart, WM für Deutschland – und dann? Deniz Undav äußerte sich am Dienstag überraschend deutlich zu seinen Zukunftsplänen auf Vereinsebene.

Mit Sky sprach der Stürmer, dessen Kontrakt mit den Schwaben noch bis Sommer 2027 gültig ist, über eine mögliche, vorzeitige Verlängerung – und das bereits in der kommenden Woche: „Ich habe eine Deadline für mich gesetzt und wenn die (VfB-Verantwortliche; Anm. d. Red.) das vor der WM machen, ich bin noch bis nächste Woche Dienstag hier, dann wird es knapp.“

Undav kann sich dem Vernehmen nach eine Zukunft beim Pokalsieger von 2025 vorstellen, auch die VfB-Bosse scheinen nicht gänzlich abgeneigt.

„Es spricht nichts dagegen, ich habe es oft geäußert, dass ich gerne hier spiele, ich bin gerne hier. Ich fühle mich wie ein Stuttgarter, auch wenn ich es nicht bin“, fuhr der Stürmer fort. „Wir sind nicht so weit auseinander, vielleicht sind es nur Kleinigkeiten.“

Undav mit der Portion Extramotivation

Im Laufe der Saison absolvierte Undav 45 Pflichtspiele für den VfB, in denen er 25 Treffer erzielte und 14 Vorlagen gab. Ein Grund für seine starke Saison sieht der 29-Jährige darin, wieder eine vernünftige Vorbereitung gehabt zu haben.

„Für mich war es wichtig, eine Reaktion zu zeigen vom letzten Jahr, weil ich letztes Jahr irgendwo gesehen habe, dass ich als Enttäuschung gehandelt worden bin und das hat mich gestört in der Vorbereitung, bei jedem Lauf habe ich darüber nachgedacht“, erklärte Undav und fügte hinzu: „Es kann alles sein, aber es kann nicht sein, dass ich eine Enttäuschung der Saison bin. Und das war so eine Motivation, die ich über die ganze Saison hatte. Das hat mich getriggert. Natürlich auch die WM, die jetzt ansteht.“

Medien: Nagelsmann nominiert Undav für WM

Dem 29-Jährigen steht eine spannende Woche bevor: Am Donnerstag wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen 26er-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko nominieren – diversen Medienberichten zufolge soll Undav auf der finalen Liste stehen.

Der Stürmer kann es selbst kaum glauben: „Falls ich bei der WM dabei sein sollte, hätte es dieses Jahr nicht besser laufen können. Letztes Jahr Pokalsieger geworden, Champions-League-Teilnahme geschafft und bei der WM dabei zu sein, wäre ein überragendes Gefühl. Ich hätte als Kind sowieso nicht daran gedacht und selbst in der letzten Saison war ich vom Gedanken her sehr weit weg davon.“

Undav will mit VfB Pokalsieg wiederholen

Zwei Tage später steht für Undav mit seinen Teamkollegen zudem das DFB-Pokalfinale (ab 20 Uhr LIVE im SPORT1-Ticker) gegen den FC Bayern München im Berliner Olympiastadion an.

Die Rollen sind gemäß dem 29-Jährigen klar verteilt: „Wir haben nichts zu verlieren, wir sind der komplette Underdog und schauen, ob wir der Rolle gerecht werden und dann wirklich befreiter aufspielen als sonst.“