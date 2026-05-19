Medien: Nagelsmann nominiert VfB-Trio für die WM

Philipp Heinemann 19.05.2026 • 17:24 Uhr Julian Nagelsmann setzt bei der Weltmeisterschaft offenbar auf ein VfB-Trio um Angelo Stiller. Auf mehrere Stuttgart-Profis verzichtet der Bundestrainer Berichten zufolge aber - auch auf Alexander Nübel?

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird offenbar ein Trio des VfB Stuttgart in den deutschen WM-Kader berufen. Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, gehören Deniz Undav, Jamie Leweling und auch Angelo Stiller zum Team, das am 21. Mai offiziell verkündet wird.

Gerade eine Nominierung Stillers ist eine kleine Überraschung, schließlich gehörte der Mittelfeldspieler bei den jüngsten Länderspielen im März zunächst nicht zum Kader.

Der 25-Jährige wurde für die Partien gegen Ghana und die Schweiz zwar nachträglich ins Team geholt, lieferte bei seinen Einsätzen aber eher durchwachsene Leistungen ab (erhielt die SPORT1-Noten 3,5 und 4).

Drei VfB-Stars wohl außen vor – was wird aus Nübel?

In Stuttgart überzeugte Stiller wie seine DFB-Kollegen allerdings regelmäßig. Überhaupt spielte der VfB eine starke Saison. Für Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Josha Vagnoman soll es den Berichten zufolge aber nicht für ein WM-Ticket gereicht haben.

Noch nicht klar sei demnach außerdem, ob Torhüter Alexander Nübel für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada berufen werden soll. Noch habe er den Berichten zufolge keinen Anruf erhalten.