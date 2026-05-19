Medien: Nagelsmann nominiert VfB-Trio für die WM

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird offenbar ein Trio des VfB Stuttgart in den deutschen WM-Kader berufen. Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, gehören Deniz Undav, Jamie Leweling und auch Angelo Stiller zum Team, das am 21. Mai offiziell verkündet wird.
Medien: VfB-Trio fährt zur WM
Gerade eine Nominierung Stillers ist eine kleine Überraschung, schließlich gehörte der Mittelfeldspieler bei den jüngsten Länderspielen im März zunächst nicht zum Kader.
Der 25-Jährige wurde für die Partien gegen Ghana und die Schweiz zwar nachträglich ins Team geholt, lieferte bei seinen Einsätzen aber eher durchwachsene Leistungen ab (erhielt die SPORT1-Noten 3,5 und 4).
Drei VfB-Stars wohl außen vor – was wird aus Nübel?
In Stuttgart überzeugte Stiller wie seine DFB-Kollegen allerdings regelmäßig. Überhaupt spielte der VfB eine starke Saison. Für Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Josha Vagnoman soll es den Berichten zufolge aber nicht für ein WM-Ticket gereicht haben.
Noch nicht klar sei demnach außerdem, ob Torhüter Alexander Nübel für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada berufen werden soll. Noch habe er den Berichten zufolge keinen Anruf erhalten.
Die SZ berichtet derweil, dass Nagelsmann sogar vier Keeper mitnehmen könnte. Sollte dies der Fall sein, muss für den erwarteten Rückkehrer Manuel Neuer wohl keiner der anderen Kandidaten (neben Nübel wird vermutlich Oliver Baumann nominiert, auch Jonas Urbig könnte dabei sein) weichen.