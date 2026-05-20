FC Bayern: Hainer schiebt Spekulationen einen Riegel vor

SID 20.05.2026 • 07:56 Uhr Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer ist ein großer Fan des belgischen Erfolgstrainers. Einen baldigen Abgang von Vincent Kompany schließt der FCB-Boss aus.

Vincent Kompany als Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City? Da macht sich Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer keine Sorgen.

„Bei Spielern heißt es oft: unverkäuflich. Und für einen Kompany gibt es keine Ablösesumme, er ist unverkäuflich. Vincent hat einen Vertrag bis 2029, das gibt uns Sicherheit – und hoffentlich bleibt er noch viel, viel länger. Er hat sich hier bei uns einen Namen gemacht“, sagte Hainer der Sport Bild.

Die Bayern hatten Kompanys Vertrag im vergangenen Oktober um weitere zwei Jahre verlängert. Nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels in seiner Debütsaison führte der Belgier die Mannschaft in der laufenden Spielzeit zur Titelverteidigung in der Bundesliga, ins Champions-League-Halbfinale und ins Endspiel des DFB-Pokals am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart.

Zieht es Kompany zu City: „Vielleicht irgendwann mal“

Aktuell gibt es Spekulationen, dass Guardiola Manchester City nach dem Saisonende verlassen könnte. Ebenjener Guardiola hatte Kompany mehrfach als künftigen City-Coach ins Gespräch gebracht.

Doch Hainer sieht Kompany, der von 2008 bis 2019 für die Citizens gespielt hatte, noch lange in München: „Vielleicht trainiert er irgendwann mal Manchester City, weil er früher ja dort gespielt hat. Seine erfolgreiche Arbeit macht Spitzenvereine generell auf ihn aufmerksam. Er ist jung und hat viele Jahre als Trainer vor sich. Aber er fühlt sich mit seiner Familie in München sehr wohl.“