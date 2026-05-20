Guardiola lässt City-Zukunft offen

SID 20.05.2026 • 05:32 Uhr Startrainer Pep Guardiola von vermeidet eine klare Erklärung seiner Zukunft. Trotz Spekulationen um sein bevorstehendes Aus bei Manschester City verweist der Spanier auf seinen Vertrag.

Starcoach Pep Guardiola hat seine Zukunft nach der verspielten englischen Fußball-Meisterschaft offen gelassen.

„Ich kann nur sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe“, meinte der Katalane nach dem 1:1 (0:1) mit Manchester City beim AFC Bournemouth, das dem FC Arsenal den Titel auf der Couch bescherte – den ersten in der Premier League seit 2004.

Guardiola-Abschied: Maresca soll folgen

„Die erste Person, mit der ich reden muss, ist mein Vorsitzender“, meinte Guardiola bei Sky, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde: „Wenn die Saison vorbei ist, werden wir sprechen – und dann verkünden wir was.“

Guardiola lobt Arsenal und erklärt Müdigkeit

Dass City drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph gegen Chelsea nicht an seine Leistungsgrenze gekommen war, führte Guardiola auf die geringe Vorbereitungszeit zurück.

„Wenn wir am Mittwoch oder Donnerstag gespielt hätten, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber die Spieler haben alles gegeben, die ganze Saison über, in schwierigsten Umständen.“