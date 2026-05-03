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Stiller bald weg? Klare VfB-Ansage im Doppelpass

Stiller weg? Klare VfB-Ansage

VfB-Boss Alexander Wehrle hat im SPORT1 Doppelpass zu den Gerüchten über Angelo Stiller Stellung bezogen. Auch zu Stillers Rolle im DFB-Team hat Wehrle eine Meinung.
Beim VfB Stuttgart hat Deniz Undav nur noch bis 2027 einen Vertrag. VfB-Boss Alexander Wehrle bleibt bei der Personalie aber gelassen.
Daniel Höhn
VfB-Boss Alexander Wehrle hat im SPORT1 Doppelpass zu den Gerüchten über Angelo Stiller Stellung bezogen. Auch zu Stillers Rolle im DFB-Team hat Wehrle eine Meinung.

VfB-Boss Alexander Wehrle hat im SPORT1 Doppelpass Klartext zur Zukunft von Angelo Stiller geredet.

„Seit ich Angelo Stiller kenne, lese ich da alle paar Wochen etwas. Fakt ist, mich persönlich hat noch keiner angerufen. Und ich habe auch nie etwas Schriftliches zugeschickt bekommen“, sagte Wehrle zu den immer wieder aufkommenden Gerüchten um Stiller.

Stiller? „Gar keine Lust darauf, ihn abzugeben“

Der Mittelfeldspieler „ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler und wir haben überhaupt gar keine Lust darauf, uns damit auseinanderzusetzen, Angelo Stiller abzugeben“.

Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2028. Zuletzt war über konkretes Interesse von Juve berichtet worden.

Im Hinblick auf die WM sagte Wehrle über Stiller: „Er hat es schon verdient, dabei zu sein. Damit man für alle Eventualitäten abgedeckt ist. Aber am Ende muss das der Bundestrainer entscheiden. Aber zum bestmöglichen Kader gehören die Stuttgarter dazu.“

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