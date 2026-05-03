Stiller bald weg? Klare VfB-Ansage im Doppelpass

Daniel Höhn 03.05.2026 • 15:10 Uhr VfB-Boss Alexander Wehrle hat im SPORT1 Doppelpass zu den Gerüchten über Angelo Stiller Stellung bezogen. Auch zu Stillers Rolle im DFB-Team hat Wehrle eine Meinung.

VfB-Boss Alexander Wehrle hat im SPORT1 Doppelpass Klartext zur Zukunft von Angelo Stiller geredet.

„Seit ich Angelo Stiller kenne, lese ich da alle paar Wochen etwas. Fakt ist, mich persönlich hat noch keiner angerufen. Und ich habe auch nie etwas Schriftliches zugeschickt bekommen“, sagte Wehrle zu den immer wieder aufkommenden Gerüchten um Stiller.

Stiller? „Gar keine Lust darauf, ihn abzugeben“

Der Mittelfeldspieler „ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler und wir haben überhaupt gar keine Lust darauf, uns damit auseinanderzusetzen, Angelo Stiller abzugeben“.

Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2028. Zuletzt war über konkretes Interesse von Juve berichtet worden.