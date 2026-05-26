Verwirrung um Vertrag von VfB-Star El Khannouss

SID 26.05.2026 • 14:06 Uhr Der Marokkaner Bilal El Khannouss teilt mit, dass er bis 2030 in Stuttgart bleibt. Zuvor nannte der VfB ein anders Jahr.

Bilal El Khannouss hat nach seiner festen Verpflichtung durch den VfB Stuttgart seine Vertragslaufzeit korrigiert. Nachdem der Verein am Montag offiziell bekannt gegeben hatte, den 22-Jährigen wie zuvor vereinbart fest vom englischen Zweitliga-Absteiger Leicester City übernommen zu haben, sah sich der marokkanische Nationalspieler augenzwinkernd zu einer Korrektur veranlasst.

Der VfB hatte in einer Grafik den Sommer 2028 als Vertragsende nahegelegt, El Khannouss setzte in einem Post auf Instagram hinter die Jahreszahl „2030“ ein zwinkerndes Emoji und zwei weiß-rote Herzchen – löschte den Eintrag aber kurz darauf wieder.

Auf der Homepage des VfB taucht mittlerweile keine Jahreszahl mehr auf, die Rede ist nur noch von einem „langfristigen“ Vertrag.

In der abgelaufenen Saison erzielte El Khannouss in 41 Spielen für den Pokalfinalisten neun Tore, sieben weitere bereitete er vor. Als Ablöse für den Offensivspieler, der im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis nach Stuttgart gekommen war, werden dem Vernehmen nach nun 18 Millionen Euro fällig.

Bundesliga: Stenzel verlässt Stuttgart

Verlassen wird die Stuttgarter dagegen Pascal Stenzel. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler stand bei den Schwaben sieben Jahre lang unter Vertrag. In 139 Pflichtspielen gelangen ihm zwei Tore und elf Vorlagen.