Dieter Hecking streicht Wolfsburg-Duo: "Disziplin muss da sein"

SID 09.05.2026 • 18:17 Uhr Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking streicht zwei Profis vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern. Das Duo fehlt "disziplinarischen Gründen".

Trainer Dieter Hecking vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat vor dem wichtigen Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München Mohamed Amoura und Kevin Paredes aus dem Aufgebot gestrichen. Wie der Klub vor der Partie am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) mitteilte, steht das Duo „aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader“.

„Es gibt in solch einer Situation, in der wir stehen, halt keine zwei Meinungen. Die Disziplin muss da sein. Die war in einem Moment im Training nicht da. Dann müssen sie mit der Konsequenz leben. Die anderen Spieler werden das heute dementsprechend auffangen“, sagte Hecking bei Sky.

Amoura zum zweiten Mal suspendiert

Für Amoura ist es bereits das zweite Mal, dass er in der laufenden Saison aus dem Kader verbannt wird. Heckings Vorgänger Daniel Bauer hatte den Algerier bereits im vergangenen Januar vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (0:1) mit einer solchen Disziplinarstrafe gemaßregelt.