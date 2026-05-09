Kroos schwärmt von Süle: "Er ist ein top Typ"

Dominik Hager 09.05.2026 • 11:36 Uhr BVB-Star Niklas Süle macht Schluss mit Profifußball. Toni Kroos führt in seinem Podcast aus, was den Spieler und vor allem Menschen Niklas Süle so besonders macht.

Niklas Süle hat im Alter von 30 Jahren sein Karriereende verkündet. Der BVB-Profi wird im Rahmen des letzten Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20:30 Uhr im LIVETICKER) von den heimischen Fans Abschied nehmen.

Wenngleich Süle im Laufe seiner Karriere häufiger mit Fitness-Problemen aufgefallen ist, genießt er eine große Wertschätzung bei vielen seiner Weggefährten. Auch Toni Kroos, der mit Süle jahrelang in der Nationalmannschaft auf dem Platz stand, zeigte sich in seinem Podcast Einfach mal Luppen angetan vom Menschen und Spieler Niklas Süle.

„Der Niki ist ein absoluter top Typ. Er ist anders als die meisten Fußball-Profis von heute“, betonte Kroos und führte weiter aus: „Er hat sein Herz auf der Zunge getragen und keinen Hehl daraus gemacht, dass gewisse Sachen, die im Profileben normal sind, für ihn eben nicht normal sind und er in gewissen Lebensweisen der Niklas bleiben wollte, der er immer war und nach seinem Gusto lebt – und trotzdem Fußball-Profi ist.“

Dies habe zwar „wahrscheinlich nicht immer allen gefallen“, jedoch sei er „sich und seiner Lebensweise treu geblieben“. Süle ist bekennender Fan von Fast Food und süßen Getränken und ist im Laufe seiner Karriere mit Gewichtsproblemen an der ein oder anderen Stelle angeeckt.

Kroos über Süle: „Er ließ sich nicht verbiegen“

Toni Kroos stellte in seinem Podcast mit Bruder Felix Kroos zumindest infrage, ob seine Lebensweise „immer 100-prozentig zum Profifußball“ gepasst habe und merkte an, dass die ein oder andere Verletzung „wahrscheinlich als Konsequenz“ aufgetreten sei.

Einen Vorwurf möchte er Süle aber nicht machen: „Man muss ihm zugutehalten – und deswegen mag ich ihn, dass du bei ihm immer wusstest, was du bekommst. Du bekommst eine ehrliche Meinung. Er war ein Typ und ließ sich nicht verbiegen“, führte Kroos aus.

Süle? „Hat eine tolle Karriere gemacht“

Süle habe „die Konsequenzen in Kauf genommen“, dass er „nicht so nach Vorschrift gelebt“ habe und dennoch „eine tolle Karriere gemacht“. Zwar hätte er Kroos zufolge wahrscheinlich noch mehr erreichen können, jedoch habe er als Spieler von Bayern und Dortmund trotzdem viel erreicht.

Kroos hob außerdem hervor, dass seine Vereine die Lebensweise von Süle „in Kauf genommen“ haben und die Leistung des Innenverteidigers fast immer gestimmt habe. „Er hat sehr, sehr häufig und in guter Konstanz gezeigt, dass er ein sehr guter Spieler ist und er sich das sportlich verdient hat“, stellte der Ex-Real-Star klar.