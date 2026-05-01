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Wechsel zum HSV? FC Bayern reagiert auf Berichte zu Kathleen Krüger

Krüger zum HSV? Bayern reagiert

Der FC Bayern meldet sich nach den Gerüchten um Kathleen Krüger zu Wort. Sportdirektor Christoph Freund schwärmt von der langjährigen Mitarbeiterin.
Christoph Freund hat sich zu den Gerüchten rund um Kathleen Krüger geäußert und diese bestätigt. Gleichzeitig findet der Bayern-Boss sehr positive Worte für seine Mitarbeiterin.
Philipp Heinemann
Der FC Bayern meldet sich nach den Gerüchten um Kathleen Krüger zu Wort. Sportdirektor Christoph Freund schwärmt von der langjährigen Mitarbeiterin.

Der FC Bayern hat in Person von Sportdirektor Christoph Freund bestätigt, dass sich Kathleen Krüger in Verhandlungen mit dem Hamburger SV befindet.

Die langjährige Mitarbeiterin des Rekordmeisters, aktuell als „Leiterin Organisation und Infrastruktur“ angestellt, soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neue Sportvorständin beim HSV werden.

„Wir können bestätigen, dass Kathleen uns informiert hat, dass sie Gespräche mit dem HSV führt. Anderes kann ich nicht bestätigen oder dementieren“, sagte Freund bei einer Pressekonferenz der Münchner.

Krüger zum HSV? „Schöne Geschichte für Kathleen“

„Kathleen ist sehr lange im Verein, sie hat verschiedene Positionen bekleidet, ist sehr, sehr hoch angesehen. Sie ist sehr ehrgeizig und hat für den FC Bayern über viele Jahre hinweg einen top Job gemacht“, lobte der Sportdirektor.

Es sei „eine absolute Auszeichnung, dass so ein Traditionsverein sie kontaktiert hat für so einen großen Job. Eine sehr schöne Geschichte für Kathleen. Wir sind nicht der HSV, aber wir wissen, dass es Gespräche gibt.“

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