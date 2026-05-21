Zweikampf um BVB-Juwel entbrannt

Felix Kunkel 21.05.2026 • 22:53 Uhr Samuele Inacio macht im Saisonendspurt beim BVB auf sich aufmerksam. Nun wird auf Nationalmannschaftsebene um den Youngster gekämpft.

BVB-Youngster Samuele Inacio weckt große Begehrlichkeiten: Auf Nationalmannschaftsebene ist inzwischen wohl sogar ein Zweikampf um den 18 Jahre alten Stürmer entbrannt.

Laut der WAZ wirbt neben dem italienischen Verband auch Brasilien um das Juwel von Borussia Dortmund. Da Inacio im italienischen Bergamo geboren ist, sein Vater aber aus dem südamerikanischen Land stammt, wäre er auch für die Selecao spielberechtigt.

Die Brasilianer sollen dem Berichte zufolge nun einen Vorstoß gewagt haben. Bislang hat Inacio jedoch alle Nachwuchsteams des italienischen Verbands durchlaufen.

Schnelles Italien-Debüt für BVB-Juwel?

In Italien soll es aufgrund der jüngsten Entwicklungen Gedankenspiele über eine schnelle Nominierung für die A-Nationalmannschaft geben, schreibt die WAZ. So könnte Inacio sogar für die Testspiele gegen Luxemburg (3.6.) und Griechenland (7.6.) nominiert werden.

Mit 13 Toren aus 20 Einsätzen für Italiens U17 hat sich der Angreifer bereits einen Status als Toptalent erarbeitet. Nach der dritten verpassten WM-Qualifikation in Folge könnte er eines der Zukunftsgesichter der „Squadra Azzurra“ werden.

In Dortmund, wo er im Februar für die Profis debütierte, unterschrieb Inacio vor wenigen Tagen ein neues Arbeitspapier bis 2029. In den letzten vier Bundesligaspielen der Saison durfte er viermal in Folge von Beginn an ran und erzielte gegen Frankfurt sein erstes Tor.