Adeyemi packt über Skandal aus

Tobias Wiltschek 04.06.2026 • 12:40 Uhr In einer Doku spricht Karim Adeyemi über den Vorfall, der ihn fast eine halbe Million Euro kostete. Er nennt brisante Gründe.

Der Fall hatte im vergangenen Herbst für großes Aufsehen gesorgt. Karim Adeyemi war wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro verdonnert worden.

Wegen einer Verwechslung wurde ein Paket mit Waffen, das dem Profi von Borussia Dortmund zugeordnet werden konnte, bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Weeze in Nordrhein-Westfalen entdeckt.

Jetzt äußerten sich die Beteiligten konkret und ausführlich, wie es dazu kommen konnte. In der zweiten Folge der Amazon–Prime-Dokumentation „Loredana & Karim – Love & Drama“ sagte Adeyemis Frau Loredana: „Der Karim hatte Urlaub, ist mit mir mitgekommen zu Dreharbeiten von DSDS. Ich habe Ben angerufen und habe gesagt, nimm bitte die Pakete mit.“

Besagter Ben ist ein Freund des Paares und sollte eigentlich Pakete für Loredana mit nach Griechenland bringen. Am Flughafen habe er dann festgestellt, dass er die Pakete verwechselt habe und fälschlicherweise die sogenannte „Mystery Box“ des BVB-Profis mitgenommen habe.

„Ich habe die Pakete so wie sie waren mit zum Flughafen genommen. Ich stehe dann vor dem Polizisten und ich sehe: eine Sturmhaube, ein Springmesser, ein Schlagring und noch so Kleinigkeiten. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein“, erinnerte er sich in der Doku.

Karim Adeyemi: „Eine Box auf einer Seite, wo ich schon weiß, was da drin sein kann“

Auch Adeyemi kam in diesem Zusammenhang zu Wort und räumte ein, dass er sehr wohl wusste, was in etwa in dem Paket war.

„Es ist eine Box gewesen auf einer Seite, wo ich schon weiß, was da drin sein kann. Es war eine Jagdseite oder sowas. Von einem Schlagring bis zu einem kleinen Taschenmesser. Es kann alles sein, eine Mystery Box quasi“, sagte der 24-Jährige und rechtfertigte seinen Kauf mit der Sorge um seine Ehefrau.

„Wenn ich alleine bin und mich jemand überfallen will, dann soll er das machen – aber nicht meine Familie“, sagte Adeyemi und betonte: „Die Leute verstehen ja nicht, ich habe keine normale Frau. Ich habe eine Frau, die eine Rapperin ist.“

Wenn jemand in der Öffentlichkeit stehe – so wie er und seine Frau – müsse man sich verteidigen können, begründete er den Kauf dieser Box. Dass er damit etwas Illegales tat, sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen.

„Mein Gedanke war: Wenn ich es bestellen kann, kann es niemals illegal sein“, sagte Adeyemi, der sich zur medialen Berichterstattung über den Vorfall äußerte: „Die wollten mich auseinandernehmen.“

Familie von Adeyemi wurde Opfer von Einbrechern

Dabei war die Sorge um die Sicherheit seiner Familie nicht unbegründet. Denn auch bei ihnen sei wenige Monate nach dem Mystery-Box-Skandal eingebrochen worden, erzählte das seit 2024 verheirate Paar.

Während des Abendessens seien sie zusammen mit ihrer Tochter im Wohnzimmer gewesen, während Einbrecher in die obere Etage einstiegen und das Ankleidezimmer ausraubten. „Wir haben nichts gehört“, versicherte Adeyemi.