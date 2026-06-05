Alonso als Vorbild für Martínez? "Er hat es vorgemacht"

SID 05.06.2026 • 13:54 Uhr Kann der nächste Spanier in Leverkusen an die Alonso-Erfolgsära anknüpfen? Carles Martínez gibt sich motiviert.

Mit dem einstigen Erfolgstrainer Xabi Alonso als Vorbild will Carles Martínez Novell mit Bayer Leverkusen angreifen. Alonso, der 2024 mit der Werkself das Double gewonnen hatte, habe vorgemacht, „wie es als spanischer Trainer funktionieren kann“. Was der Baske in Leverkusen erreicht habe, sei „fantastisch“, sagte Martínez am Freitag bei seiner Vorstellung als neuer Coach der Rheinländer.

Der 42-Jährige folgt in Leverkusen auf den Dänen Kasper Hjulmand und ist wie einst Alonso als Trainer noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Er wolle „das Maximum“ für Bayer herausholen: „Ich bin bereit. Ich bin in Leverkusen, um hier zu wachsen“, kündigte der Ex-Trainer des FC Toulouse an, der bereits in Katar, Kuwait, aber auch in „La Masia“, der berühmten Nachwuchsakademie des FC Barcelona, gearbeitet hat.

Rolfes erklärt Trainer-Entscheidung

Nachdem Wunschlösung Andoni Iraola abgesagt und sich dem FC Liverpool angeschlossen hatte, kam die Verpflichtung von Martínez unerwartet. Sportchef Simon Rolfes gab zu, dass der Katalane „vielleicht am Anfang eine überraschende Lösung“ sei.

Er verwies aber auf die Gemeinsamkeiten: Martínez habe „diese Leidenschaft, diese Passion, diesen Ehrgeiz. Er hat den Mut, auch junge Spieler einzusetzen. Er hat in Frankreich eine sehr internationale Mannschaft gehabt, die bei uns ja auch vorhanden ist.“