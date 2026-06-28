BVB trauert um Legende

SPORT1 28.06.2026 • 15:33 Uhr Die schwarzgelbe Welt steht still. Der BVB trauert um eine große Klublegende.

Der BVB trauert um eine seiner größten Persönlichkeiten: Wolfgang Paul, Kapitän der Europapokalsieger-Mannschaft von 1966, ist gestorben.

Wie Borussia Dortmund auf seiner Webseite berichtet, ist der erste Ehrenspielführer des Vereins am 28. Juni nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren „friedlich eingeschlafen“.

BVB über Tod von Wolfgang Paul „unendlich traurig“

„Diese Nachricht macht uns unendlich traurig. Wolfgang war bescheiden, bodenständig. Eine treue Seele. Eine ehrliche Haut. Ein ganz feiner Mensch. Eine BVB-Ikone. Wolfgang war mehr als ein Freund. Ich werde ihn sehr vermissen“, sagte BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, insbesondere bei seiner lieben Frau Almuth, die immer an seiner Seite war.“

Geschäftsführer Carsten Cramer ergänzte: „Wolfgang Paul verkörperte Borussia Dortmund wie kaum ein anderer. Eine echte Legende und ein außergewöhnlicher Mensch, den wir alle in unser Herz geschlossen haben und entsprechend vermissen werden.“

Am 5. Mai 1966 hatte sich der erste Gewinn eines Europapokals einer deutschen Mannschaft zum 60. Mal gejährt. Damals gewann der BVB als klarer Underdog das Endspiel im Pokalsieger-Wettbewerb gegen den FC Liverpool von Trainer-Ikone Bill Shankly mit 2:1 nach Verlängerung.