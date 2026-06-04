Eintracht Frankfurt holt "Fußballgott" Meier zurück

Julius Schamburg 04.06.2026 • 19:18 Uhr Eintracht Frankfurt komplettiert seinen Trainerstab für die kommende Saison. "Fußballgott" Alexander Meier wird künftig Adi Hütter unterstützen.

Adi Hütter hatte in seiner ersten Amtszeit bei Eintracht Frankfurt die Zusammenarbeit mit Alexander Meier noch knapp verpasst, nun holt der Rückkehrer den Frankfurter „Fußballgott“ in seinen Trainerstab: Wie die Eintracht am Donnerstag mitteilte, rückt der bisherige U19-Coach Meier zum Assistenten Hütters auf und erhält einen Vertrag bis 2029.

Nach SPORT1-Informationen war die Einstellung des Fanlieblings ein expliziter Wunsch von Hütter. Sportvorstand Markus Krösche und Co. hatten anfangs noch an der Entscheidung leise gezweifelt, ließen sich letzten Endes jedoch überzeugen.

Meier spielte 13 Jahre lang für die Eintracht und verabschiedete sich 2018 als Profi aus Frankfurt. Zur Saison 2018/19 trat der Österreicher Hütter seinen Dienst bei den Hessen an, die er 2021 in Richtung Mönchengladbach verließ.

Hütter ist ab der neuen Saison als Nachfolger Albert Rieras wieder Chefcoach am Riederwald. Neben dem Österreicher und Meier bilden Christian Peintinger und Klaus Schmidt sowie Torwarttrainer Jan Zimmermann das Trainerteam für die kommende Saison.

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