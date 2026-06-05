Maximilian Lotz 05.06.2026 • 10:14 Uhr Torhüter Daniel Peretz kehrt nach seiner Leihe nach England nicht zum FC Bayern zurück.

Der FC Bayern und Torhüter Daniel Peretz gehen getrennte Wege. Wie der Rekordmeister am Freitag bekannt gab, wechselt der israelische Nationaltorhüter nach seiner Leihe zum FC Southampton fest zum englischen Zweitligisten.

Der 25-Jährige hatte sich zur Rückrunde Southampton angeschlossen und war daraufhin als Stammkeeper in 26 Spielen zum Einsatz gekommen. Die Ablösesumme soll bei sieben bis acht Millionen Euro liegen.

Eberl über Peretz: „Ein toller Charakter“

„Daniel hat sich beim FC Southampton nach seinem Wechsel im Winter umgehend als Nummer 1 etabliert und dort eine neue sportliche Heimat gefunden. Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit in München: Er ist ein toller Charakter und hat sich stets hochprofessionell eingebracht. Wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste“, wurde Sportvorstand Max Eberl in der Pressemitteilung zitiert.

Die Bayern hatten Peretz 2023 für fünf Millionen Euro Ablöse von Maccabi Tel Aviv verpflichtet. Für die Münchner absolvierte er sieben Pflichtspiele. Eine zwischenzeitliche Leihe an den Hamburger SV brachte ihm nicht die erhoffte Spielzeit, da er hinter Daniel Heuer Fernandes nur die Nummer zwei war.

Bei den Bayern ist das Torhütertrio für die kommende Saison bereits komplett. Der langjährige Stammkeeper Manuel Neuer verlängerte seinen Vertrag. Jonas Urbig und die Nummer drei Sven Ulreich komplettieren das Trio.

Daniel Peretz will Traum von Premier League erfüllen

Peretz setzte nun mit der Unterschrift unter einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2030 bei den „Saints“ ein Zeichen, nachdem das Team des deutschen Trainers Tonda Eckert aufgrund einer Spionageaffäre und anschließenden Sanktionen den möglichen Aufstieg in die Premier League verpasst hatte.