FC St. Pauli trennt sich von Trainer Blessin!

Philipp Heinemann 04.06.2026 • 17:07 Uhr Der FC St. Pauli trennt sich von seinem Trainer. Ein Nachfolger von Alexander Blessin wird noch nicht verkündet.

Der Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli trennt sich von Cheftrainer Alexander Blessin. Das gab der Verein aus Hamburg offiziell bekannt. Über die Nachfolge soll zeitnah informiert werden.

„Wir sind Alex für seine gute und leidenschaftliche Arbeit in den vergangenen beiden Jahren dankbar“, erklärte Sportchef Andreas Bornemann.

St. Pauli hatte den Klassenerhalt im Fußball-Oberhaus in der zweiten Saison verpasst. „Alex‘ Qualitäten als Trainer sind unbestritten; wir sind nach unserer Analyse aber zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung und ein frischer Start mit voller Überzeugung in diesem Sommer der richtige Weg sind“, erläutert Andreas Bornemann.

Rapp als neuer Trainer von St. Pauli?

Das Hamburger Abendblatt vermeldete, dass der ehemalige Kiel-Trainer Marcel Rapp das Traineramt in der kommenden Saison übernehmen soll.

Zuvor wurden Ex-KSC-Coach Christian Eichner sowie Ex-Werder-Trainer Horst Steffen und der bei Arminia Bielefeld nach Saisonende entlassenen Mitch Kniat als weitere Kandidaten aufgelistet.