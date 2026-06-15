Transfermarkt: Frankfurt gibt Talent nach Ungarn ab

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nachwuchsspieler Noah Fenyö fest nach Ungarn abgegeben. Der 20 Jahre alte Ungar wechselt zum Erstligisten Ujpest FC, für den der gebürtige Frankfurter bereits leihweise in der vergangenen Rückrunde aufgelaufen war. Die Eintracht verfügt über eine Rückkaufoption für den Mittelfeldspieler, der auch in der Verteidigung eingesetzt werden kann.
Frankfurt gibt Talent nach Ungarn ab
Der gebürtige Frankfurter bleibt nach seiner Leihe in Ungarn.
Wechselt nach Ungarn: Noah Fenyö
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Fenyö absolvierte 57 Pflichtspiele für die Frankfurter Nachwuchsmannschaften sowie 40 weitere für die zweite Mannschaft. Den Sprung in die Profimannschaft schaffte der U21-Nationalspieler Ungarns nicht.