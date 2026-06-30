HSV: Katterbach verlängert und wird verliehen

Der Hamburger SV hat den Vertrag mit Noah Katterbach verlängert und den Linksverteidiger für die Saison 2026/27 an den Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig verliehen. Nach einer unglücklichen Zeit bei den Rothosen soll Katterbach wieder regelmäßig Spielpraxis sammeln.

„Noah hatte in den vergangenen zweieinhalb Jahren keine leichte Zeit bei uns. Trotzdem ist es beeindruckend, wie er sich nach all diesen Rückschlägen zurückgekämpft hat und unter anderem auch gewillt war, unsere U21 in der Regionalliga zu unterstützen“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa. Verletzungsbedingt kam Katterbach auf lediglich 27 Einsätze. Der 25-Jährige hat nach eigenen Angaben „richtig Lust“, in Braunschweig „Vollgas zu geben“. Die Blau-Gelben haben sich eine Kaufoption gesichert.