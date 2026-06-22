Riera lästert über die Bundesliga!

Philipp Heinemann 22.06.2026 • 19:16 Uhr Albert Riera rechnet nicht nur mit Eintracht Frankfurt ab, sondern gleich mit der kompletten Bundesliga - und zieht dabei gewagte Vergleiche.

Einen guten Monat nach seiner Entlassung als Trainer von Eintracht Frankfurt hat Albert Riera mit Kritik an seinem Ex-Verein für Aufsehen gesorgt. Im selben Interview rechnete der Spanier aber nicht nur mit den Hessen ab, sondern gleich mit der gesamten Bundesliga, der er ein vernichtendes Zeugnis ausstellte.

„Ehrlich gesagt hat mich das Niveau der Bundesliga etwas enttäuscht“, erklärte Riera ungewöhnlich offen gegenüber dem slowenischen TV-Sender Sportklub und legte sofort nach: „Bayern München ist natürlich eine Welt für sich, Borussia Dortmund kann mit seinem Budget halbwegs mithalten. Dann gibt es Überraschungen wie Stuttgart, aber der Rest war für mich enttäuschend.“

Doch damit nicht genug: Besonders der taktische Ansatz vieler Teams scheint Riera regelrecht zu langweilen.

Bundesliga? „Jede Woche derselbe Gegner“

Sein Urteil: „Die Teams im unteren Tabellendrittel spielen alle auf die exakt gleiche Weise. Wenn man sie analysiert, hat man das Gefühl, jede Woche gegen denselben Gegner zu spielen.“

Riera verglich das Niveau der Bundesliga gar mit dem der slowenischen Liga, wo er vor seinem Frankfurt-Engagement tätig gewesen war: „Wenn wir die Summen sehen, die in Deutschland fließen – 20, 30, sogar 40 Millionen Euro – dann ist das im Vergleich zu Slowenien keine andere Welt. Das ist die Realität.“

Sein Fazit: „Wenn Celje gegen Frankfurt spielen würde, könnten sie mithalten. Der Unterschied ist geringer, als es von außen scheint.“