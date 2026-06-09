Schalke: Karius-Entscheidung offiziell gefallen

Loris Karius bleibt dem FC Schalke 04 längerfristig erhalten. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstagnachmittag mitteilte, hat der Torhüter seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert.
Karius-Entscheidung gefallen
In der Aufstiegs-Saison war der 32-Jährige eine zentrale Stütze der Schalker Mannschaft, die nur 31 Gegentore kassierte. Karius kam in 30 Spielen zum Einsatz und spielte 13-mal zu null.
„Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert“, lobte Youri Mulder, Direktor Profifußball.
Schalke: Karius erklärt seine Entscheidung
Karius erklärte in der Vereinsmitteilung: „Die vergangene Saison hat gezeigt, was wir mit Geschlossenheit, Energie und Fokus als Mannschaft erreichen können. Deshalb habe ich mich voller Überzeugung entschieden, meinen Vertrag zu verlängern. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und die Rückkehr in die Bundesliga.“
Karius hatte sich dem FC Schalke 04 im Januar 2025 angeschlossen. Für Königsblau kam er bislang in 35 Pflichtspielen zum Einsatz.
Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler absolvierte in seiner Karriere 285 Pflichtspiele im Seniorenbereich, davon 95 Partien in der Bundesliga für den 1. FSV Mainz 05 und den 1. FC Union Berlin. In der kommenden Saison werden nun noch weitere Einsätze im deutschen Fußball-Oberhaus dazukommen.