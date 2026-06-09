Schalke: Karius-Entscheidung offiziell gefallen

Felix Kunkel 09.06.2026 • 17:00 Uhr Loris Karius unterschreibt ein neues Arbeitspapier bei Schalke 04. Der Torhüter bindet sich bis 2028 an den Bundesliga-Aufsteiger.

Loris Karius bleibt dem FC Schalke 04 längerfristig erhalten. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstagnachmittag mitteilte, hat der Torhüter seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert.

In der Aufstiegs-Saison war der 32-Jährige eine zentrale Stütze der Schalker Mannschaft, die nur 31 Gegentore kassierte. Karius kam in 30 Spielen zum Einsatz und spielte 13-mal zu null.

„Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert“, lobte Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Schalke: Karius erklärt seine Entscheidung

Karius erklärte in der Vereinsmitteilung: „Die vergangene Saison hat gezeigt, was wir mit Geschlossenheit, Energie und Fokus als Mannschaft erreichen können. Deshalb habe ich mich voller Überzeugung entschieden, meinen Vertrag zu verlängern. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und die Rückkehr in die Bundesliga.“

Karius hatte sich dem FC Schalke 04 im Januar 2025 angeschlossen. Für Königsblau kam er bislang in 35 Pflichtspielen zum Einsatz.