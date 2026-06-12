"Sehr kalt erwischt": Hummels reagiert auf RB-Gerücht

Niklas Sagner 12.06.2026 • 22:26 Uhr Nach Medienberichten soll Martín Demichelis Ole Werner als Trainer von RB Leipzig beerben. Mats Hummels berichtet von einem jüngsten Gespräch mit dem Argentinier.

Ole Werner steht laut diversen Medien vor dem Aus bei RB Leipzig. Wie unter anderem die spanische Zeitung Marca berichtet, soll der ehemalige Bayern-Profi Martín Demichelis neuer Coach bei den Sachsen werden. Verwundert über die Berichte zeigte sich Mats Hummels.

„Für mich kam das, als du es mir vorhin gesagt hast, noch viel überraschender. Ich war tatsächlich mit „Micho“ vor zwei Wochen noch Padel spielen auf Mallorca. Wir haben auch etwas länger geredet.“, verrät Hummels bei Magenta TV.

Demichelis übernahm RCD Mallorca erst im März, sollte den Klub vor dem Abstieg aus der La Liga retten. Das gelang ihm nicht. Dennoch verlängerte der Argentinier seinen Vertrag vor kurzem bis 2028.

Hummels: „Hat mich kalt erwischt“

„Ich glaube er hat an dem Tag auch seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert gehabt bei Mallorca. Ich habe ihm noch gratuliert zu seinem neuen Vertrag. Er hat auch schon über die neue Saison gesprochen und mich auch gefragt, ob ich vielleicht doch noch ein Jahr drinnen habe in der spanischen zweiten Liga. Deswegen hat mich das auch sehr kalt erwischt“, sagte Hummels.