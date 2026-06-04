So verabschiedet Bayer Hjulmand

Niklas Senger 04.06.2026 • 14:13 Uhr Kasper Hjulmand wird von Bayer Leverkusen offiziell verabschiedet. Der Klub zieht ein ehrliches Fazit und richtet seinen Blick auf die Zukunft.

Seit Donnerstag ist es offiziell: Kasper Hjulmand wird in der kommenden Saison der Bundesliga nicht mehr Trainer von Bayer Leverkusen sein. Als Nachfolger wurde Carles Martínez auserwählt, der zuletzt den FC Toulouse trainierte.

In einer entsprechenden Pressemitteilung verabschiedete der Klub Hjulmand jedoch mit warmen Worten. „Zunächst gilt unser Dank Kasper Hjulmand für seine Arbeit und seinen Einsatz in der vergangenen Saison“, wird Werner Wenning, der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses von Bayer 04, zitiert.

Anschließend blickte Wenning auf die Errungenschaften der vergangenen Spielzeit zurück. „Mit dem Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals und ins Achtelfinale der UEFA Champions League wurden wichtige Akzente gesetzt, auch wenn die sportlichen Ziele nicht umfänglich erreicht werden konnten“, meinte Wenning.

Leverkusen freut sich auf „ambitionierten und modernen Fußballlehrer“

Mit Blick auf die Zukunft merkte er abschließend an: „Für den weiteren Weg wünschen wir ihm (Hjulmand, Anm. d. Red.) persönlich alles Gute. Zugleich freuen wir uns, in Carles Martínez einen ambitionierten und modernen Fußballlehrer für Bayer 04 gewonnen zu haben.“

Hjulmand hatte das Traineramt der Werkself bereits am 3. Spieltag der Bundesliga von Erik ten Hag übernommen. In 48 Pflichtspielen fuhr Leverkusen daraufhin 24 Siege sowie zwölf Unentschieden ein und musste sich zwölfmal geschlagen geben.