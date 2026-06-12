Trainer-Hammer bei RB Leipzig?

Christopher Mallmann 12.06.2026 • 16:57 Uhr Kommt es bei RB Leipzig zum Trainer-Hammer? Nach Medienberichten steht Ole Werner vor dem Aus - ein alter Bekannter aus der Bundesliga soll folgen.

Bei RB Leipzig bahnt sich ein Trainer-Hammer an. Nach Informationen der spanischen Marca steht der frühere Bayern-Star Martín Demichelis kurz vor einem Engagement bei den Sachsen.

Bereits am Freitag berichtete Sky, dass Leipzigs Coach Ole Werner das Aus bei RB droht. So soll das Global Team von Red Bull Soccer, angeführt von Jürgen Klopp, bereits seit Längerem eine Trennung von Werner anstreben und im Sommer einen neuen Versuch starten.

Laut Marca bekam Demichelis in den vergangenen Stunden ein Angebot der Leipziger, das der Argentinier anzunehmen bereit ist.

Demichelis‘ Zeit beim FC Bayern

Aktuell ist Demichelis bei RCD Mallorca angestellt, sein Vertrag läuft im Sommer 2028 aus. Die Trennung soll jedoch kurz bevorstehen.

Demichelis hatte von 2003 bis 2011 beim FC Bayern in der Bundesliga gespielt. Von 2019 bis 2022 trainierte er zunächst die U19 und anschließend die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Über River Plate und CF Monterrey verschlug es den inzwischen 45-Jährigen im März 2026 nach Mallorca. Jetzt soll das Engagement bereits wieder enden.