DFL terminiert Spielplan-Verkündung

SID 02.06.2026 • 15:33 Uhr Einige wichtige Termine der kommenden Saison im deutschen Profifußball sind bereits genau terminiert. Die Veröffentlichung der Spielpläne folgt in wenigen Wochen.

Der Termin für die Bekanntgabe der Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga für die Saison 2026/27 steht fest. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, findet die Veröffentlichung am 2. Juli statt.

Der Rahmenterminkalender für die Saison 2026/27 ist bereits länger bekannt. Wegen der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) verschiebt sich der Start der Ligen im Vergleich zum Vorjahr um eine Woche nach hinten.

Highlight-Spiele bereits terminiert

Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga ist auf den 28. August terminiert. Die 2. Bundesliga beginnt drei Wochen zuvor am 7. August.