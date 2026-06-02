Der Termin für die Bekanntgabe der Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga für die Saison 2026/27 steht fest. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, findet die Veröffentlichung am 2. Juli statt.
DFL terminiert Spielplan-Verkündung
Einige wichtige Termine der kommenden Saison im deutschen Profifußball sind bereits genau terminiert. Die Veröffentlichung der Spielpläne folgt in wenigen Wochen.
Am 2. Juli haben die Fans Gewissheit über die Spielpläne
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Der Rahmenterminkalender für die Saison 2026/27 ist bereits länger bekannt. Wegen der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) verschiebt sich der Start der Ligen im Vergleich zum Vorjahr um eine Woche nach hinten.
Highlight-Spiele bereits terminiert
Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga ist auf den 28. August terminiert. Die 2. Bundesliga beginnt drei Wochen zuvor am 7. August.
Double-Gewinner und Titelverteidiger Bayern München trifft am 22. August im nach Franz Beckenbauer benannten Supercup auf Vizemeister Borussia Dortmund. Das Finale im DFB-Pokal findet am 29. Mai 2027 statt.