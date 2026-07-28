Bayern-Boss gibt Update zu Kane: "Von beiden Seiten ein großes Wollen"

SPORT1 28.07.2026 • 13:14 Uhr Der FC Bayern will mit Torjäger Harry Kane verlängern. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußert sich zum aktuellen Stand der Personalie.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern hat sich zu einer möglichen Vertragsverlängerung von Harry Kane geäußert und einmal mehr betont, dass die Münchner mit dem Torjäger unbedingt verlängern möchten.

„Es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen“, erklärte Dreesen am Dienstag im „Presseclub München“ und ergänzte: „Jetzt müssen wir sehen, dass das Wollen in der Schnittmenge zusammenpasst.“

FC Bayern: Dreesen erklärt Plan mit Harry Kane

Kanes Vertrag in München läuft im Sommer 2027 aus. Vor der WM 2026 hatte Kane, der mit der englischen Nationalmannschaft Dritter wurde, betont, sich zunächst auf das Turnier fokussieren zu wollen.

Derweil wollte Bayern-Boss Dreesen eine mögliche Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Max Eberl mit Verweis auf den dafür zuständigen Aufsichtsrat nicht kommentieren. Zu seiner eigenen Zukunft meinte er: „Sie sehen mich sehr entspannt.“ Sicher auch, weil der FC Bayern im Herbst wieder einen Gewinn verkünden wird. „Wir werden die Serie der schwarzen Zahlen fortsetzen.“

Sportlich habe der Klub weiter die höchsten Ziele, wenngleich Dreesen betonte: „Wir können ja nicht wirklich glauben, dass wir jedes Jahr die Champions League gewinnen. Aber es muss unser Anspruch sein. Das ist das, was der FC Bayern will, nämlich den Anspruch zu haben, jeden Titel zu gewinnen. Aber wir sind nicht so dämlich oder vermessen, dass wir nicht wüssten, dass das nicht geht.“

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