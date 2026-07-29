Brown-Abgang zum FC Bayern: Für Krösche "Auszeichnung für Eintracht Frankfurt"

Moritz Thienen 29.07.2026 • 09:38 Uhr Markus Krösche sieht den Abgang von Nathaniel Brown zum FC Bayern nicht negativ. In der Personalie Can Uzun wird der Frankfurter Sportvorstand deutlich.

Bei Eintracht Frankfurt steht vor der anstehenden Bundesliga-Saison zumindest ein kleiner Umbruch an. Mit Nathaniel Brown verließ einer der wichtigsten Spieler im Sommer die Eintracht und wechselte für 50 Millionen Euro zum FC Bayern.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sieht den Abgang aber nicht nur negativ, wie er in einer Medienrunde verriet: „Das ist eine Auszeichnung für Nene, aber auch für uns als Eintracht Frankfurt. Dass sich Spieler bei uns so entwickeln, dass sie für diesen Betrag zu Bayern München gehen.“

Der Wechsel sei immerhin „einer der teuersten Transfers innerhalb der Bundesliga“. Zudem sei positiv: „Es ist auch für den deutschen Fußball eine schöne Geschichte, dass er der Bundesliga erhalten bleibt. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut: Woltemade, Wirtz, Ekitiké oder Marmoush sind alle ins Ausland gegangen.“

Krösche mit klarem Uzun-Bekenntnis

Einen weiteren Top-Spieler will Krösche übrigens nicht abgeben. Trotz vieler Medienberichte, speziell aus der Türkei, geht er fest von einem Verbleib von Can Uzun aus.