Bundesliga-Spieltage terminiert: FC Bayern beginnt mit vier Abendspielen

Nun haben die Fans erst einmal Gewissheit: Die DFL hat am Mittwochmorgen die ersten vier Bundesliga-Spieltage zeitgenau angesetzt.
Besondere Ansetzungen für Bayern
Daraus geht hervor, dass der FC Bayern nur in Einzel-Slots spielt. Nach dem Eröffnungsspiel zu Hause gegen den VfB Stuttgart (28. August, 20.30 Uhr) trägt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am zweiten Spieltag das Topspiel beim Aufsteiger FC Schalke 04 aus (5. September, 18.30 Uhr).
Am dritten Spieltag geht es dann für den FCB an einem Sonntagabend zum Aufsteiger SV Elversberg (13. September, 17.30 Uhr). Für das letzte Duell vor der Länderspielpause empfangen die Münchener am Freitagabend (18. September) um 20.30 Uhr gegen den 1. FC Union Berlin.
Bundesliga: BVB bestreitet erstes Topspiel
Das erste Topspiel der neuen Bundesliga bestreitet Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse gegen den Hamburger SV (29. August, 18.30 Uhr). Daraufhin geht es für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zur TSG Hoffenheim (5. September, 15.30 Uhr).
Nachdem dann Aufsteiger SC Paderborn (12. September, 15.30 Uhr) zu Gast war, reisen die Schwarz-Gelben fürs Topspiel zum VfB Stuttgart (19. September, 18.30 Uhr).
Das einzige Samstagabend-Topspiel ohne Beteiligung vom FC Bayern und des BVB bestreiten am 12. September um 18.30 Uhr der 1. FC Köln und Werder Bremen.