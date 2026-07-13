Bundesliga: Dann startet der FC Bayern in die Saisonvorbereitung

Lars Hinzberg 13.07.2026 • 18:39 Uhr Der FC Bayern startet unmittelbar nach dem Ende der WM in die Saisonvorbereitung. Beim Auftakt wird Vincent Kompany jedoch auf einige seiner Stars verzichten müssen.

Nach der WM ist vor der Bundesliga. Während die letzten vier Teams in Nordamerika noch um die Trophäe kämpfen, laufen die Saisonvorbereitungen in den Klubs schon längst auf Hochtouren. Wenn der FC Bayern am 20. Juli das Training wieder aufnimmt, werden allerdings noch einige der Topstars fehlen.

Durch den WM-Halbfinaleinzug von England und Frankreich wird der Rekordmeister beim Aufgalopp definitiv auf Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano verzichten müssen. Die drei FCB-Profis könnten sich sogar im Finale gegenüberstehen.

Weniger Personal für Vincent Kompany

Mit einer zügigen Rückkehr des Trios ist ohnehin nicht zu rechnen. Trainer Vincent Kompany will seinen Profis nach dem kräftezehrenden Turnier genug Raum für Erholung ermöglichen.

Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft blieb Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Aleksandar Pavlović sowie Neuzugang Nathaniel Brown bereits Zeit für den Sommerurlaub.

Rechtzeitig an Bord sein werden sie dennoch nicht alle. Musiala unterzog sich nach der WM einer geplanten Operation am Fuß, Lennart Karl und Serge Gnabry hatten schon vor dem Turnier verletzt absagen müssen. Letztere sind aber zumindest mittlerweile wieder ins Individualtraining auf den Platz zurückgekehrt.

Unklar ist weiterhin auch die Lage bei Neuzugang Ismael Saibari. Der Marokkaner erlitt im Achtelfinale gegen Kanada eine Muskelverletzung. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Der Sommerfahrplan beim FC Bayern

Nach dem Trainingsauftakt an der Säbener Straße am 20. Juli steht für den Rekordmeister am 25. der erste Test gegen Drittligist Wehen Wiesbaden an. Anschließend geht es vom 27. bis 30. ins Kurztrainingslager an den Tegernsee.

Vom 1. bis 8. August weilen die Bayern dann auf Asienreise in Südkorea und Hongkong inklusive zweier Spiele gegen Jeju SK FC und Aston Villa. Den Abschluss der Vorbereitung bildet ein Test gegen RB Leipzig in der heimischen Allianz Arena.