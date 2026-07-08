Kommt „noch zu früh“: Saibari fällt für Frankreich-Kracher aus

SID 09.07.2026 • 01:38 Uhr Der neue Bayern-Stürmer fehlt wegen einer im Achtelfinale erlittenen Verletzung.

Afrikameister Marokko muss im WM-Viertelfinale gegen Frankreich ohne Ismael Saibari auskommen. Der neue Angreifer von Bayern München fällt für das Kracherspiel am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) weiter wegen seiner Muskelverletzung aus. Dies verkündete Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Boston. „Alle sind verfügbar außer Saibari“, sagte er.

Saibari hatte Marokko mit drei Treffern ins Achtelfinale geführt, dort musste er beim 3:0 gegen Kanada allerdings nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Beim der Neuauflage der WM-Halbfinals von 2022 (damals 2:0 für Frankreich) wird der 25-Jährige nicht helfen können. Man müsse die Spieler auswählen, „die hundertprozentig fit sind“, sagte Ouahbi. Das Frankreich-Spiel komme für Saibari „noch zu früh. Ich hoffe, dass er nicht für den Rest des Wettbewerbs ausfällt.“

Die Vorfreude im marokkanischen Team ist trotz des Ausfalls von Saibari riesig. „Wir wissen, dass die ganze Nation hinter uns steht – nicht nur die Menschen in Marokko“, sagte Ouahbi: „Wir spüren diese Energie, diese positive Dynamik, die sie für uns geschaffen haben.“ Seine Mannschaft müsse er „nicht ständig daran erinnern, dass 44 Millionen Menschen auf uns schauen“.