Bundesliga: Gladbach reagiert auf Verletzungs-Schock

SID 30.07.2026 • 15:48 Uhr Weil Neuzugang Juchym Konoplija verletzt ausfällt, hat die Borussia auf der Verteidiger-Position reagiert.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat auf die Verletzung von Neuzugang Juchym Konoplija reagiert und den Verteidiger Daiki Hashioka ausgeliehen. Der Japaner kommt vom tschechischen Meister Slavia Prag zunächst bis Sommer 2027. Nach Angaben der Borussia gehört zu dem Deal auch eine Kaufoption.

„Daiki ist ein schneller, kopfballstarker und aggressiver Verteidiger, den man vor allem rechts in der Kette oder als rechten Innenverteidiger einsetzen kann“, sagte Borussias Sportchef Rouven Schröder. Hashioka ist nach Shuto Machino und Zento Uno bereits der dritte Japaner im Borussia-Kader.