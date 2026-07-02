DFL veröffentlicht den Spielplan der Bundesliga

SPORT1 02.07.2026 • 09:00 Uhr Der Start der Bundesliga-Saison 2026/27 rückt näher. Am Donnerstag gibt die DFL den vollständigen Spielplan für die kommende Spielzeit bekannt.

Während die Fußball-WM in vollem Gange ist, laufen im Hintergrund die Planungen für die 64. Bundesliga-Saison bereits auf Hochtouren. Am Donnerstag (2. Juli) lüftet die DFL das Geheimnis und veröffentlicht den vollständigen Spielplan für die Saison 2026/27.

Klar ist bereits, dass der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart das Eröffnungsspiel bestreitet. Die Partie steigt am Freitag, 28. August. Dies teilte die Bundesliga am Mittwoch mit.

Ebenfalls bekannt ist: Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg feiert seine Premiere im deutschen Oberhaus mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Die Begegnung wird entweder am Samstag, 29. August, oder am Sonntag, 30. August, ausgetragen.

Bundesliga: Erste Paarungen stehen schon fest

Auch das erste Revierderby der Saison steht bereits fest. Aufsteiger FC Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund am 12. Spieltag. Die Partie ist für den Zeitraum vom 4. bis 6. Dezember in Gelsenkirchen angesetzt.

Mit der Veröffentlichung am Donnerstag steht zunächst ausschließlich die Reihenfolge der Spieltage fest. Die genauen Anstoßzeiten werden wie gewohnt erst im weiteren Verlauf der Saison festgelegt.

Hintergrund sind zahlreiche Faktoren wie internationale Wettbewerbe, der DFB-Pokal sowie sicherheitsrelevante Vorgaben von Behörden und Kommunen. Hinzu kommen logistische Aspekte wie die Auslastung der Stadien, Reisewege der Mannschaften und Großveranstaltungen.

Die Termine der neuen Bundesliga-Saison

Für die Erstellung des Spielplans kommt eine spezielle Planungssoftware zum Einsatz, die Hunderte Varianten berechnet, bevor der endgültige Ablauf feststeht.