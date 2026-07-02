DFL veröffentlicht den Spielplan der Bundesliga

Während die Fußball-WM in vollem Gange ist, laufen im Hintergrund die Planungen für die 64. Bundesliga-Saison bereits auf Hochtouren. Am Donnerstag (2. Juli) lüftet die DFL das Geheimnis und veröffentlicht den vollständigen Spielplan für die Saison 2026/27.
Bundesliga-Spielplan wird veröffentlicht
Klar ist bereits, dass der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart das Eröffnungsspiel bestreitet. Die Partie steigt am Freitag, 28. August. Dies teilte die Bundesliga am Mittwoch mit.
Ebenfalls bekannt ist: Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg feiert seine Premiere im deutschen Oberhaus mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Die Begegnung wird entweder am Samstag, 29. August, oder am Sonntag, 30. August, ausgetragen.
Bundesliga: Erste Paarungen stehen schon fest
Auch das erste Revierderby der Saison steht bereits fest. Aufsteiger FC Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund am 12. Spieltag. Die Partie ist für den Zeitraum vom 4. bis 6. Dezember in Gelsenkirchen angesetzt.
Mit der Veröffentlichung am Donnerstag steht zunächst ausschließlich die Reihenfolge der Spieltage fest. Die genauen Anstoßzeiten werden wie gewohnt erst im weiteren Verlauf der Saison festgelegt.
Hintergrund sind zahlreiche Faktoren wie internationale Wettbewerbe, der DFB-Pokal sowie sicherheitsrelevante Vorgaben von Behörden und Kommunen. Hinzu kommen logistische Aspekte wie die Auslastung der Stadien, Reisewege der Mannschaften und Großveranstaltungen.
Die Termine der neuen Bundesliga-Saison
Für die Erstellung des Spielplans kommt eine spezielle Planungssoftware zum Einsatz, die Hunderte Varianten berechnet, bevor der endgültige Ablauf feststeht.
Die neue Bundesliga-Saison beginnt am Freitag, 28. August 2026. Nach dem 14. Spieltag am 20. Dezember geht die Liga in die Winterpause. Der Re-Start erfolgt am 8. Januar 2027. Der letzte Spieltag ist für den 22. Mai 2027 angesetzt. Damit endet die Bundesliga-Saison eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale.