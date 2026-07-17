FC Bayern: Die Leiden des Mini-Boateng

Franziska Wendler 17.07.2026 • 11:15 Uhr Für den FC Bayern und auch Fußball-Deutschland gilt Tarek Buchmann lange als großes Versprechen. Doch immer wieder gibt es Rückschläge - so auch aktuell.

Es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass Tarek Buchmann beim FC Bayern wegen seiner sportlichen Begabung als „Mini-Boateng“ bezeichnet wurde – und doch erscheinen Aussagen und Berichte zu der Thematik wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten.

Im Alter von 14 Jahren wechselte Buchman von der Augsburger Jugend zum Nachwuchs des Rekordmeisters, in der Saison 2022/23 war es dann schließlich soweit: Der Abwehrspieler schnupperte erstmals bei den Profis der Münchner rein.

Der Kapitän der U19 war vom damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidžić als fester Bestandteil des Profikaders der Münchner vorgesehen. Im Winter-Trainingslager in Katar konnte der Youngster auch Trainer Julian Nagelsmann überzeugen.

„Mini-Boateng“ weckte große Hoffnungen

Der 1,88 Meter große Abwehrspieler überzeugte mit Ruhe am Ball, einem aggressiven Zweikampfverhalten und einem mutigen Auftreten. Trainer und Mitspieler am Bayern-Campus tauften ihn „Mini-Boateng“, weil er mit seiner Spielweise an Ex-Weltmeister Jérôme Boateng erinnerte.

Buchmann war einer der Hoffnungsträger des FC Bayern, galt deutschlandweit als einer der talentiertesten Innenverteidiger seiner Altersklasse. Der Durchbruch ist dem heute 21-Jährigen bislang dennoch nicht gelungen. An mangelndem Können liegt dies aber mitnichten.

Vielmehr sind es die in erschreckender Regelmäßigkeit wiederkehrenden Verletzungen, die ihm unzählige Probleme bereiten. So auch aktuell.

Immer wieder Verletzungen

Mit der zweiten Mannschaft der Münchner hatte Buchmann unter dem neuen Trainer Dante eigentlich die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Doch schon wieder hatte der Rekordmeister eine Schreckensmeldung zu verkünden.

Der Innenverteidiger zog sich einen Syndesmoseriss zu und wurde bereits operiert. Vor dem Youngster liegt eine monatelange Rehabilitation. Wieder einmal.

Innerhalb von nur vier Jahren hat sich Buchmann die achte Verletzung zugezogen. Erst vor rund vier Monaten hatte er nach einer langen Leidenszeit sein Comeback gegeben.

Kaum Spiele für Bayern und Nürnberg

In der zurückliegenden Saison hatte der 1. FC Nürnberg Buchmann ausgeliehen, doch schon Anfang September war er mit einer Fußverletzung wieder monatelang weg vom Fenster. Erst am 14. März 2026 debütierte er für die Franken in der 2. Bundesliga. Am Ende reichte es nur für zwei Spiele.

Unzählige Schmerzen erleiden musste er allerdings schon zuvor.

Im März 2025 verletzte er sich im Regionalligaspiel gegen Würzburg an der linken Schulter. Eine Operation und das Saisonaus folgten. Besonders bitter dabei: Nur wenige Tage zuvor, genauer gesagt am 22. Februar 2025, hatte er nach 540 Tagen Leidenszeit sein Comeback gegeben.

Der Grund: Im September 2023 hatte sich Buchmann einen zweiten Muskelbündelriss am Oberschenkel zugezogen, den ersten nur zwei Monate zuvor. Kurz vor seinem Comeback im November folgte dann im Training der dritte Muskelbündelriss.

Buchmann wartet auf Profidebüt für Bayern

Nach einer OP zog er sich schließlich in der Reha an der selben Stelle auch noch einen Muskelriss zu. Eine weitere OP folgte, die Karriere stand zwischenzeitlich sogar auf dem Spiel.

Seine lange Verletzungshistorie, 2022 zog er sich bereits einen Außenbandriss zu, hat dafür gesorgt, dass der eigentlich hochveranlagte Sportler bislang erst sechs Spiele für die U23 der Münchner absolvieren konnte.

In den Zeiten, in denen er gesund war, fand er sich beim Rekordmeister bei den Profis wieder. Im Januar und Februar 2025 stand er zweimal im Champions-League-Kader, für ein Pflichtspiel reichte es bislang aber noch nicht.