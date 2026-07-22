FC Bayern bindet Talent: Unter Kompany debütierte er in der Bundesliga

Lars Hinzberg 22.07.2026 • 17:00 Uhr Der FC Bayern bindet ein 17 Jahre altes Juwel langfristig. Der Mittelfeldspieler debütierte bereits in der Bundesliga.

Der FC Bayern hat den Vertrag mit dem 17-jährigen Talent Erblin Osmani langfristig verlängert, das gab der Rekordmeister in einer Vereinsmeldung bekannt. Der Mittelfeldspieler debütierte in der abgelaufenen Saison bereits für die Profis.

„Erblin ist ein gebürtiger Münchner und ein echtes FC-Bayern-Eigengewächs. Wir freuen uns, dass Erblin auch die nächsten Schritte gemeinsam mit uns gehen wird“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FCB, zitiert.

FC Bayern bindet Erblin Osmani

Osmani wechselte 2017 in die U9 der Münchner und durchlief seitdem sämtliche Jugendabteilungen. Zuletzt lief er für die U19-Mannschaft auf.

Außerdem debütierte er im März im Alter von 16 Jahren und 305 Tagen gegen Union Berlin unter Vincent Kompany in der Bundesliga. Damit wurde er zum zweitjüngsten Debütanten in der langen Historie des FCB.

Für die kommende Saison plant man mit ihm jedoch vorerst weiter für die U19.