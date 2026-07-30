FC Bayern: Darüber sprachen Eberl und Olise während der WM

Felix Kunkel 30.07.2026 • 09:36 Uhr Max Eberl informiert über seinen Austausch mit Michael Olise während der WM. Der Sportvorstand des FC Bayern bot dem Franzosen eine neue Rückennummer an.

Während der WM kochten die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid hoch. Nun hat Bayern-Sportvorstand Max Eberl Einblicke in seinen Austausch mit dem französischen Flügelspieler während des Turniers gewährt.

„Tatsächlich habe ich mit Michael immer mal wieder Kontakt gehabt bei der Weltmeisterschaft“, berichtete der Verantwortliche des FC Bayern am Mittwoch bei der Vorstellung von Neuzugang Nathaniel Brown.

Olise habe ihm sogar eine besondere Nachricht zukommen lassen, verriet Eberl: „Er hat mir ein nettes Foto geschickt mit Manu Koné, den ich damals nach Gladbach geholt habe, wo sie beide Arm in Arm in der Kabine standen.“

FC Bayern: Olise lehnt neue Rückennummer ab

Darüber hinaus tauschten sich die beiden auch über die Rückennummer von Olise aus. Denn nach dem Bayern-Abgang von Nicolas Jackson war die 11 beim FC Bayern frei geworden.

Eberl habe Olise gefragt, ob er diese Nummer künftig beim FCB haben wolle, „wie bei der WM“. Doch die Antwort des Franzosen war klar: „Er würde gerne die 17 weiter behalten.“

Die 11 übernahm schließlich Neuzugang Nathaniel Brown, der jüngst von Eintracht Frankfurt zum Rekordmeister wechselte.

Olise-Gerüchte? „Das macht Umsatz, das gibt Klicks“

Bezüglich der anhaltenden Gerüchte um einen Real-Wechsel von Olise gab sich Eberl gelassen. „Wir hatten völlig normale Kommunikation“, stellte er klar: „Also das ganze Drumherum … Man hat’s verstanden, weil die WM dann da war. Große Namen, Bayern München, Real Madrid, das sind die größten Vereine der Welt. Das macht Umsatz, das gibt Klicks, wie ich verstanden habe.“